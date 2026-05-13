Тюркская интеграция в действии: визит Эрдогана в Казахстан на фоне усиления экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Государственный визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан 13-14 мая пройдет на фоне усиления экономического и политического сотрудничества между странами. Анкара и Астана поступательно расширяют взаимодействие в логистике, энергетике и технологиях и сельском хозяйстве. Дополнительный импульс отношениям придают развитие тюркской интеграции и рост роли Среднего коридора в региональной торговле.

Визит Эрдогана ожидается спустя месяц после заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Астане с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза. Тогда стороны подтвердили планы по расширению инвестиционного взаимодействия и развитию Среднего коридора, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию, Каспий, Южный Кавказ и Турцию.

Транспорт становится ключевым элементом двусторонней повестки. Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Турцией по итогам 2025 года вырос на 35 процентов, достигнув 6,4 миллиона тонн. Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту превысил 4 миллиона тонн.

Рост значимости маршрута связан с изменением логистических цепочек в Евразии и стремлением стран региона снизить зависимость от традиционных транзитных направлений. Казахстан и Турция рассматривают Средний коридор как долгосрочный инфраструктурный проект и ведут работу по модернизации железных дорог, расширению портовых мощностей и координации тарифной политики.

По данным казахстанского правительства, Турция входит в число пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между странами в 2025 году вырос на 9 процентов, тогда как экспорт казахстанской продукции увеличился на 17,7 процента — до 3,9 миллиарда долларов США. При этом в Астане рассчитывают на расширение поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, включая металлургию, фармацевтику, агропереработку и машиностроение. В прошлом году в экономику Казахстана было привлечено около 390 миллионов долларов турецких инвестиций, а совокупный объем за 20 лет превысил 6 миллиардов долларов.

Энергетика остается приоритетным направлением взаимодействия. Казахстан продолжает использовать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан для экспорта нефти через территорию Турции. По словам вице-министра энергетики РК Санжара Жаркешова, одним из ключевых направлений взаимодействия являются проекты в электроэнергетике. В частности, в Кызылординской области реализуется проект строительства парогазовой установки «Кызылорда» мощностью 240 МВт при участии турецкой компании. В настоящее время проекты в электроэнергетике находятся на стадии более детальной проработки.

Еще одним важным направлением сотрудничества является развитие нефтегазохимической отрасли. В Казахстане планируется реализация проектов по нефтегазохимии на сумму 15 миллиардов долларов США, к участию в которых приглашены турецкие компании.

Параллельно стороны расширяют сотрудничество в технологическом секторе. В мае в Алматы турецкий холдинг ARDVENTURE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. и Astana Hub подписали меморандум о партнерстве в сфере венчурных инвестиций и поддержки стартапов. Соглашение предусматривает запуск совместных акселерационных программ, обмен экспертизой и продвижение технологических проектов на рынки Центральной Азии и региона MENA.

Вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы сообщал по итогам заседания межправкомиссии, что товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Турцией по итогам 2025 года вырос более чем на 25 процентов и достиг порядка 360 миллионов долларов США. За последние годы Казахстан и Турция реализовали около 10 проектов на сумму порядка 400 миллионов долларов. Они охватывают производство и переработку сельхозпродукции, а также выпуск кондитерских изделий.

По словам вице-министра, стороны продолжают обсуждать новые инициативы. В частности, ведутся переговоры о строительстве сахарного завода с участием турецкой компании.

Ожидается, что по итогам визита Реджепа Тайипа Эрдогана будет подписан ряд двусторонних соглашений. После переговоров в Астане турецкий лидер примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане 15 мая на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

Показательно, что Эрдоган посетит Казахстан менее чем через год после официального визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию в июле 2025 года, по итогам которого стороны подписали 18 межправительственных и межведомственных соглашений в сферах логистики, энергетики, цифровизации и промышленной кооперации. С тех пор Астана и Анкара последовательно расширяют взаимодействие, смещая акцент с политических деклараций на практическую реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов.

В целом визит Президента Турции в Казахстан отражает не только высокий уровень двусторонних отношений стран, но и более широкий процесс усиления тюркской интеграции на пространстве Евразии. Астана и Анкара переводят сотрудничество из политической плоскости в практическую - через развитие транспортных маршрутов, энергетических проектов, промышленной кооперации и технологических инициатив. Ожидается, что итоги визита придадут дополнительный импульс совместным проектам и дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя странами.