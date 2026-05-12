Министр здравоохранения Азербайджана встретился с делегацией АБР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Теймур Мусаев провел встречу с делегацией Азиатского банка развития (АБР), возглавляемой директором Секторального департамента 3 (SD3) Кристин Энгстром.



Об этом Trend сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Согласно информации, министр здравоохранения отметил, что правительство Азербайджана определило устойчивое развитие системы здравоохранения, модернизацию медицинской инфраструктуры и обеспечение населения качественными медицинскими услугами в качестве приоритетного направления. Теймур Мусаев подчеркнул, что в последние годы в стране были предприняты важные шаги по модернизации медицинских учреждений и внедрению цифровых решений.

Министр также подчеркнул, что сотрудничество с Азиатским банком развития вносит важный вклад в более эффективную реализацию реформ в сфере здравоохранения и применение международного опыта. Теймур Мусаев отметил важность совместных инициатив в будущем по инновационным проектам, особенно в области развития региональной медицинской инфраструктуры и укрепления потенциала медицинских кадров.

В свою очередь, Кристин Энгстром высоко оценила реформы, осуществляемые правительством Азербайджана в сфере здравоохранения, и подчеркнула готовность АБР оказывать поддержку этим процессам. Она отметила стратегическое значение сотрудничества с Азербайджаном в плане развития человеческого капитала и реализации проектов в социальной сфере, выразив интерес к новым совместным инициативам, особенно в области здоровья матери и ребенка, подготовки медицинских кадров и внедрения инновационных медицинских технологий.