ЦБА и Federated Hermes обсудили сотрудничество с институциональными инвесторами

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана и Federated Hermes сотрудничество с институциональными инвесторами.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Али Ахмедов провел встречу с делегацией компании Federated Hermes Limited во главе с главным исполнительным директором Сакер Нусейбе.

В ходе встречи были обсуждены текущие тенденции на глобальных финансовых рынках, возможности сотрудничества с институциональными инвесторами, а также опыт взаимодействия между центральными банками, государственными структурами и суверенными фондами.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что Federated Hermes - один из мировых лидеров в сфере активного инвестирования. В компании ответственность является частью корпоративного наследия и ключевым элементом отношений с клиентами, долгосрочного подхода и фидуциарной модели управления.

Широкая платформа инвестиционных решений компании позволяет инвесторам достигать различных финансовых целей. Federated Hermes предоставляет стратегии управления акциями, инструментами с фиксированной доходностью, альтернативными и частными рынками, мультиактивами, а также ликвидностью для институциональных и посреднических клиентов, включая корпорации, государственные структуры, страховые компании, фонды, банки и брокерские организации.

Штаб-квартира компании расположена в Питтсбурге. В Federated Hermes работают более 2 000 сотрудников, включая офисы в Лондон, Нью-Йорк, Бостон и других городах мира.