ЦБА и Federated Hermes обсудили сотрудничество с институциональными инвесторами

Центральный банк Азербайджана и Federated Hermes сотрудничество с институциональными инвесторами.
Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Али Ахмедов провел встречу с делегацией компании Federated Hermes Limited во главе с главным исполнительным директором Сакер Нусейбе.
В ходе встречи были обсуждены текущие тенденции на глобальных финансовых рынках, возможности сотрудничества с институциональными инвесторами, а также опыт взаимодействия между центральными банками, государственными структурами и суверенными фондами.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Отметим, что Federated Hermes - один из мировых лидеров в сфере активного инвестирования. В компании ответственность является частью корпоративного наследия и ключевым элементом отношений с клиентами, долгосрочного подхода и фидуциарной модели управления.
Широкая платформа инвестиционных решений компании позволяет инвесторам достигать различных финансовых целей. Federated Hermes предоставляет стратегии управления акциями, инструментами с фиксированной доходностью, альтернативными и частными рынками, мультиактивами, а также ликвидностью для институциональных и посреднических клиентов, включая корпорации, государственные структуры, страховые компании, фонды, банки и брокерские организации.
Штаб-квартира компании расположена в Питтсбурге. В Federated Hermes работают более 2 000 сотрудников, включая офисы в Лондон, Нью-Йорк, Бостон и других городах мира.