PASHA Bank запускает кампанию для предпринимателей: 3 месяца безлимитных бизнес-платежей без комиссии

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank запустил новую кампанию, предназначенную специально для представителей малого и среднего бизнеса.

В рамках кампании клиенты, открывшие новый бизнес-счет, смогут осуществлять бизнес-переводы на неограниченные суммы в рамках «Tarifim» без комиссии. В течение первых 3 месяцев после активации счета предприниматели смогут бесплатно осуществлять внутренние и международные платежи, а также операции по обмену валюты без уплаты каких-либо комиссий.

Предприниматели смогут воспользоваться бесплатными бизнес-переводами в рамках 10 транзакций. Кроме того, PASHA Bank значительно упростил процесс открытия бизнес-счета. Теперь предприниматели могут открыть бизнес-счет всего за 3 минуты, а видео-верификацию пройти в любое время через Sima İmza без дополнительного ожидания. Такой подход делает доступ к банковским услугам более быстрым и удобным.

Кампания действует до 12 июня 2026 года.

Международное финансовое издание International Investor Magazine признало PAŞA Bank «Лучшим банком Азербайджана» и «Лучшим банком для МСБ в Азербайджане» по итогам 2026 года.

За последние годы Банк был удостоен ряда наград от авторитетных международных изданий, таких как Euromoney и Global Finance. Кроме того, PAŞA Bank стал первым банком Азербайджана, получившим награду “Gold Stevie” в номинации «Компания года» от Stevie Awards.