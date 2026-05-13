Подготовка к прямой торговле между Турцией и Арменией завершена

БАКУ /Trend/ - Подготовка к началу прямой торговли между Турцией и Арменией завершена.

Как сообщает Trend, об этом написал на своей странице в социальной сети официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели.

Он заявил, что на основе шагов по укреплению доверия, предпринятых в рамках продолжающегося с 2022 года процесса нормализации с Арменией, бюрократические приготовления к началу прямой торговли между Турцией и Арменией были завершены 11 мая текущего года.

О. Кечели подчеркнул, что необходимые технические и бюрократические работы, направленные на открытие общей границы между двумя странами, все еще продолжаются:

"Благодаря новому регулированию станет возможным указывать в качестве конечного пункта назначения или отправления “Армения/Турция” для товаров, следующих из Турции в Армению через третью страну, а также возвращающихся по тому же маршруту".

Представитель отметил, что в свете исторической возможности, возникшей в направлении укрепления устойчивого мира и благосостояния на Южном Кавказе, Турция продолжит вносить вклад в развитие экономических отношений в регионе и дальнейшее продвижение сотрудничества на благо всех стран и народов региона.