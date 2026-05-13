Увеличился кредитный портфель азербайджанских банков в промышленном секторе

БАКУ /Trend/ - На 1 апреля текущего года кредитный портфель азербайджанских банков в промышленном секторе составил 2,754 миллиарда манатов.

Trend сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, кредитный портфель в указанной сфере вырос на 16,2 миллиона манатов (0,6%) в месячном сравнении, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года — на 42,7 миллиона манатов (1,6%).

Так, сумма бизнес-кредитов, выданных банками промышленному сектору, на 1 марта 2026 года составляла 2,738 миллиарда манатов, а на 1 апреля прошлого года — 2,711 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 апреля 2026 года кредитный портфель банков в Азербайджане составил 30,290 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля бизнес-кредиты составили 53,5% (16,215 миллиарда манатов), потребительские кредиты — 31,3% (9,491 миллиарда манатов), а ипотечные кредиты — 15,2% (4,585 миллиарда манатов).