Узбекистан и ОАЭ запускают крупные энергетические проекты

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Министерство энергетики Узбекистана и компания AMEA Power (ОАЭ) приступили к реализации ряда масштабных энергетических проектов в рамках "Энергетической недели Узбекистана – 2026".

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, сотрудничество включает начало строительства системы хранения энергии мощностью 150 МВт (300 МВтч) в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Проект стоимостью 86,1 миллионов долларов США предназначен для повышения надежности и стабильности энергоснабжения столицы.

Кроме того, в Кунградском районе Республики Каракалпакстан реализуется масштабный проект в сфере возобновляемой энергетики. Данная инициатива предполагает строительство ветряной электростанции мощностью 1000 МВт и линии электропередачи протяженностью 40 км при общей стоимости инвестиций в 1,06 миллиард долларов.

Министерство также объявило о планах по будущему строительству станции хранения энергии мощностью 200 МВт (800 МВтч) в Гиждуванском районе Бухарской области. Общая стоимость этого проекта оценивается в 200 миллионов долларов.