Выросли операционные доходы иранского банка «Меллат»

Банк "Меллат" сообщает, что в прошлом иранском году кредитные доходы составили 2,31 квадриллиона риалов (примерно 1,75 миллиарда долларов). По сравнению с предыдущим годом кредитные доходы банка выросли на 74%.

В указанном году банк "Меллат" выдал кредиты на сумму 13,2 квадриллиона риалов (примерно 9,95 миллиарда долларов). Объем выданных банком кредитов по сравнению с предыдущим годом вырос на 41%.