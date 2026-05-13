Выросли операционные доходы иранского банка «Меллат»

БАКУ/Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 – 20 марта 2026) операционные доходы иранского банка "Меллат" выросли на 67% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 – 20 марта 2025).
Trend сообщает, что об этом распространил информацию сам банк.
Согласно информации, в прошлом иранском году операционные доходы банка "Меллат" составили 2,49 квадриллиона риалов (примерно 1,88 миллиарда долларов).
Банк "Меллат" сообщает, что в прошлом иранском году кредитные доходы составили 2,31 квадриллиона риалов (примерно 1,75 миллиарда долларов). По сравнению с предыдущим годом кредитные доходы банка выросли на 74%.
В указанном году банк "Меллат" выдал кредиты на сумму 13,2 квадриллиона риалов (примерно 9,95 миллиарда долларов). Объем выданных банком кредитов по сравнению с предыдущим годом вырос на 41%.
Отмечается, что банк "Меллат" сохранил свои позиции среди банков Ирана, увеличивая число своих клиентов. Были привлечены депозиты в размере 18,4 квадриллиона риалов (примерно 14 миллиардов долларов).
Отметим, что иранский банк "Меллат" был создан в 1980 году путем слияния нескольких банков. Сообщается, что капитал банка составляет 1,21 квадриллиона риалов (примерно 915 миллионов долларов).