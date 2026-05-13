Возобновление конфликта с Ираном нанесет ущерб мировой экономике - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Альтернативой прекращению огня является возобновление войны. Никто не хочет повторения этого сценария, поскольку такой конфликт серьезно подорвет мировую экономику и энергетическую безопасность.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан арабским СМИ.

По его словам, главным приоритетом в переговорах между США и Ираном является сохранение режима прекращения огня.

"Переговоры продолжаются, и достигнут определенный прогресс. Несмотря на сложность процесса, стороны намерены продолжать дипломатические контакты", - сказал Хакан Фидан.

Министр добавил, что Анкара поддерживает тесные контакты с США, Ираном и странами региона, особенно с Катаром, Египтом и Иорданией. По его словам, стороны проводят взаимные консультации для развития диалога и снижения напряженности.