Назван объем оборота Бакинской фондовой биржи

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле текущего года общая стоимость заключенных сделок по всем финансовым инструментам в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" составила 15,424 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу, это на 11,7 миллиарда манатов, или в 1,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Количество заключенных сделок в отчетном периоде составило 8 082, что на 1 612 единиц, или на 16,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На долю репо-сделок пришлось 13,986 миллиарда манатов оборота БФБ. Это на 8,742 миллиарда манатов, или на 38,5% меньше в годовом сравнении.

В отчетном периоде стоимость сделок с государственными ценными бумагами снизилась на 320,9 миллиона манатов, или в 2,9 раза, составив 168,892 миллиона манатов.