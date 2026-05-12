Бакинский метрополитен закупит почти 300 новых вагонов - Вусал Асланов

БАКУ/Trend/- Бакинский метрополитен закупит почти 300 новых вагонов.

Об этом, в частности, сказал в интервью АМИ Trend и независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов.

По его словам, в настоящее время парк Бакинского метрополитена состоит из 381 вагона.

"Сто восемьдесят из них - вагоны нового поколения, оснащенные современной системой кондиционирования и позволяющие проход между вагонами. Остальные вагоны - третьего поколения; по истечении срока эксплуатации мы поэтапно выводим их из эксплуатации. До конца текущего года у тридцати шести вагонов истечет срок эксплуатации. На основании технических показателей остальные будут поэтапно выведены из эксплуатации до 2042 года. Уже более тридцати пяти-сорока процентов нашего вагонного парка состоит из современных вагонов. Срок эксплуатации старых вагонов составляет тридцать один год; вагоны с истекшим сроком эксплуатации поэтапно выводятся с линии и заменяются новыми. По нашим прогнозам, в ближайшие десять-двенадцать лет вагонный парк будет полностью обеспечен современными вагонами.

Государственной программой предусмотрена закупка 299 новых вагонов - это необходимо для удовлетворения как спроса, создаваемого новыми станциями, так и дополнительной потребности, возникающей из-за сокращения интервалов. Мы провели встречи с несколькими производителями; готовятся технические задания", - сказал он.

Асланов отметил, что при выборе учитывается не только стоимость, но и ремонтные расходы в течение срока эксплуатации.

"После сбора всех предложений будет принято решение, и работа продолжится с выбранным поставщиком. В вагонах старого поколения конструктивно не была предусмотрена система охлаждения, там имеется только вентиляция. Все наши вагоны нового поколения оснащены современной системой климат-контроля. Эта система работает в автоматическом режиме и саморегулируется в соответствии с количеством пассажиров и температурой в вагоне. Наш технический персонал регулярно следит за исправностью этих систем", - добавил он.