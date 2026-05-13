В Зангилан и Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Сегодня в город Зангилан и Джебраильский район Азербайджана отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Trend, 13 мая в города Зангилан и село Шукюрбейли Джебраильского района отправлена очередная группа семей переселенцев, ранее временно проживавших в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в город Зангилан переселяется 59 семей (235 человек), а в село Шукюрбейли Джебраильского района — 97 семей (419 человек).

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.