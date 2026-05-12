  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Председатель Национального совета Словакии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 12 мая 2026 22:34 (UTC +04:00)
Председатель Национального совета Словакии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 12 мая председатель Национального Совета Словацкой Республики Рихард Раши прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя и возглавляемую им делегацию встречали заместитель спикера Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Словакия Анар Мамедов, посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов и сотрудники протокольной службы.

Председатель Национального совета Словакии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Национального совета Словакии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости