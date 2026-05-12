Раскрыт объем сельхозпродукции, экспортированной из портов Абадана в Иране

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 21 марта 2025 г. по 20 марта 2026 г.) через порты района Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, было экспортировано около 16 000 тонн сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель управления сельского хозяйства района Абадан Наджи Шахибзаде.

По его словам, сельскохозяйственная продукция экспортировалась через три порта района Абадан. Среди экспортируемых товаров были финики, лук, бобовые и другая продукция. Эти товары в основном экспортировались в Кувейт, ОАЭ и Катар.

Официальный представитель ведомства отметил, что благодаря контролю за стандартами здравоохранения и качеством сельскохозяйственной продукции, иранским агротоварам уделяется особое внимание на международных рынках.

Отметим, что в Абадане имеется 12 тысяч гектаров посевных площадей и сады, насчитывающие более 2 миллионов финиковых деревьев.

В районе Абадан функционируют три порта: Абадан, Арвандкенар и Чавибде.