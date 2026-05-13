ОАЭ инвестируют в развитие медицинской диагностики в Узбекистане

ТАШКЕНТ /Trend/ - Компания из ОАЭ Unison Capital Investment планирует создать в Узбекистане сеть из 100 диагностических медицинских центров, передает Trend.

Согласно информации, вопрос обсуждался на встрече посла Узбекистана в ОАЭ Умида Шадиева с исполнительным директором компании Тамером Аклом. Основное внимание стороны уделили развитию современной медицинской инфраструктуры на основе государственно-частного партнёрства.

Согласно проекту, диагностические центры полного цикла будут открыты в различных регионах страны и предоставят услуги МРТ, КТ, рентгенографии, диализа и лабораторной диагностики.

Также был рассмотрен пилотный проект в Ферганской области по созданию отделений компьютерной томографии при действующих медучреждениях в формате ГЧП. Ожидается, что это позволит повысить доступность современных диагностических услуг для населения.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем участии компании в Ташкентском международном инвестиционном форуме в июне, где запланированы дополнительные переговоры с профильными министерствами Узбекистана.

Unison Capital Investment специализируется на инвестициях в медицинские проекты и реализацию инфраструктурных инициатив в сфере здравоохранения по модели государственно-частного партнёрства.