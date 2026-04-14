МЭА сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

БАКУ/Trend/ - Добыча нефти в Азербайджане в 2026 году, как ожидается, составит в среднем 0,58 миллиона баррелей в сутки, сообщает Trend со ссылкой на апрельский отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку.

Прогноз остался без изменений по сравнению с предыдущей оценкой агентства.

Согласно данным МЭА, в первом квартале 2026 года добыча нефти в Азербайджане составила около 0,59 миллиона баррелей в сутки. В последующие кварталы показатель, как ожидается, немного снизится — до 0,58 миллиона баррелей в сутки.

По данным министерства энергетики Азербайджана, общий объем добычи нефти с учетом конденсата в январе-марте 2026 года достиг 6,6 миллиона тонн.

Основной объем пришелся на блок «Азери-Чираг-Гюнешли» — 3,9 миллиона тонн. Добыча на месторождении «Шах Дениз» составила 0,9 миллиона тонн, на «Абшероне» — 0,1 миллиона тонн. На долю SOCAR пришлось 1,7 миллиона тонн.

Экспорт нефти за отчетный период составил 5,2 миллиона тонн. Основная часть поставок была осуществлена международными консорциумами, остальной объем — SOCAR и JOCAP.

В среднем суточная добыча нефти в первом квартале составила 61 тыс. тонн, добыча конденсата — 13 тыс. тонн в сутки, доведя общий суточный объем добычи углеводородов до 74 тыс. тонн. Объем переработки нефти за указанный период составил 1,4 миллиона тонн.