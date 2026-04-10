Поставки нефти из Персидского залива могут восстановиться в течение нескольких недель - Wood Mackenzie

БАКУ /Trend/ - Поставки нефти из стран Персидского залива, нарушенные в результате недавнего конфликта, могут возобновиться в течение нескольких недель при условии обеспечения безопасного морского судоходства, хотя полное восстановление может занять месяцы, сообщает Trend со ссылкой на Wood Mackenzie.

По оценкам консалтинговой компании, в настоящее время в регионе Персидского залива ограничена добыча около 11 миллионов баррелей нефти в сутки, даже с учетом перенаправленных потоков через восточно-западный трубопровод Саудовской Аравии и другие альтернативные экспортные маршруты.

«При наилучшем сценарии основная часть поставок может вернуться на рынок в течение нескольких недель», - отмечает Wood Mackenzie, подчеркивая, что полное восстановление зависит от ситуации в Ормузском проливе, поскольку «любой прогноз по восстановлению этих объемов неизбежно предполагает возможность прохода через Ормузский пролив».

Отмечается, что для устойчивого восстановления потребуется не только хрупкое прекращение огня, но и «подтвержденное безопасное судоходство и возможные договоренности по транзитным сборам».

Согласно анализу, более 120 миллионов баррелей нефти, хранящихся в танкерах в море, могут быстро вернуться на рынок после стабилизации ситуации: "Эти объемы могут достичь Европы в течение двух-трех недель, а Северной Азии - в течение четырех недель, что существенно ослабит краткосрочное напряжение на рынке поставок".

Подчеркивается, что при оптимистичном сценарии до половины остановленных 11 миллионов баррелей в сутки могут вернуться на рынок в течение нескольких дней, а до трех четвертей - в течение двух недель.

=В то же время компания предупреждает, что «последний этап всегда самый сложный», и полное восстановление может занять месяцы из-за необходимости проведения технических работ на скважинах и оптимизации производственной и экспортной инфраструктуры.

В отчете также говорится о значительных перебоях на рынке СПГ: в настоящее время недоступны мощности объемом 77 миллионов тонн в год, что составляет около 20% мирового предложения сжиженного природного газа, говорится в информации.

Отмечается, что производство СПГ в Катаре может восстанавливаться поэтапно: скважины могут быть вновь запущены в течение трех дней, а выход каждой технологической линии на полную мощность займет около недели: "Если восстановление начнется в начале мая, месторождение North Field мощностью 41 миллион тонн в год сможет полностью возобновить работу к июлю".

"Однако повреждение двух линий на South Field общей мощностью 12,8 миллиона тонн в год потребует ремонта, поэтому полное восстановление мощностей Катара по СПГ может занять несколько лет.

Несмотря на конфликт, нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Иране продолжили работу на сниженных уровнях для покрытия внутреннего спроса в объеме около 7 миллионов баррелей в сутки и смогут нарастить загрузку в течение нескольких недель при отсутствии новых повреждений.

Что касается цен, Wood Mackenzie ожидает, что средняя цена Brent во втором квартале составит 89 долларов за баррель, в третьем квартале снизится ниже 75 долларов, а к началу 2027 года опустится ниже 70 долларов за баррель и впоследствии стабилизируется примерно на уровне 65 долларов в 2027 году.

При этом компания предупреждает, что новый баланс, вероятно, останется на 4-5 долларов за баррель выше довоенных прогнозов, что отражает устойчивую геополитическую премию за риск и необходимость восстановления запасов", - сообщает компания..

Согласно информации, конфликт также резко повысил цены на СПГ, особенно в Азии, где наиболее пострадали импортеры, зависящие от поставок из Катара: "Импорт СПГ в Азию в марте снизился на 5% в годовом выражении, несмотря на продолжающиеся поставки из Катара до середины месяца".

"Даже при частичном восстановлении поставок Wood Mackenzie ожидает, что кризис сократит спрос на СПГ в Азии примерно на 10 миллионов тонн в год в 2026 году по сравнению с прошлым годом.

Хотя рост поставок СПГ продолжается и в других регионах, задержки проектов в Персидском заливе, как ожидается, будут поддерживать напряженность на рынке до 2027 года. Компания перенесла сроки первой поставки с проекта North Field East в Катаре с ноября 2026 года на август 2027 года", - говорится в анализе.

Wood Mackenzie также предупреждает, что «сохраняются огромные риски»: если режим прекращения огня рухнет, цена Brent может снова резко вырасти с серьезными последствиями для мировой экономики.

По данным компании, цена Brent выше 90 долларов за баррель в 2026 году может снизить рост мирового ВВП ниже 2%, при 100 долларах - до 1,7%, а скачок до 200 долларов может привести мировую экономику к сокращению.