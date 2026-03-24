BMI существенно понизила прогнозы по экспорту СПГ из Катара

БАКУ /Trend/ - Компания BMI, которая является подразделением Fitch Solutions, существенно понизила прогнозы по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и росту экономики страны после ракетных ударов Ирана по промышленному комплексу Ras Laffan, сообщает Trend.

По данным BMI, атаки — включая последнюю 18 марта — нанесли серьезный ущерб двум из 14 линий сжижения газа, что привело к потере около 12–12,8 миллиона тонн в год мощностей, или примерно 17% экспортного потенциала СПГ страны. Также пострадала одна линия на комплексе Pearl по переработке газа в жидкие углеводороды (GTL).

В результате, как ожидается, экспорт СПГ Катара сократится с 104 миллиардов кубометров в 2025 году до 83 миллиардов кубометров в 2026 году против ранее прогнозируемых 101 миллиарда кубометров — снижение более чем на 20%.

Сбои последовали за более ранней атакой 3 марта, после которой QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам СПГ. Последние повреждения, как ожидается, продлят простой мощностей: ремонт пострадавших линий сжижения может занять от трех до пяти лет, тогда как комплекс Pearl GTL может оставаться вне строя не менее года.

Сообщается, что форс-мажор объявлен по долгосрочным контрактам с ключевыми покупателями, включая Китай, Южную Корею, Италию и Бельгию.

Несмотря на резкое снижение экспорта СПГ, BMI ожидает более умеренного сокращения общей добычи природного газа — примерно на 6,7%, поскольку объекты добычи не пострадали, трубопроводные поставки продолжаются, а внутренний спрос необходимо обеспечивать. Развитие проектов расширения месторождения North Field также частично компенсирует падение добычи.

В то же время удары могут иметь более широкие последствия для долгосрочных планов по увеличению производственных мощностей Катара. Повреждения высокоинтегрированного комплекса Ras Laffan, где тесно взаимосвязаны процессы сжижения, хранения и инфраструктуры, могут замедлить ввод новых мощностей в рамках проекта North Field East (NFE).

BMI теперь ожидает, что полная эффективная мощность NFE будет достигнута в 2028 году, а не в 2027-м, поскольку ресурсы — подрядчики, оборудование и инженерные мощности — будут задействованы в восстановительных работах. Это также может отразиться на сроках последующих этапов, включая North Field South (NFS), запуск которого сейчас ожидается около 2029 года.

Параллельно BMI понизило прогноз роста реального ВВП Катара на 2026 год до 2% с докризисных 5,2%, указывая на прямое и косвенное влияние перебоев.

«Риски остаются смещены в сторону ухудшения», — отмечает BMI, предупреждая, что затяжная эскалация может еще сильнее ослабить экономическую активность и потенциально привести страну к рецессии по итогам года.