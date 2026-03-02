INPEX приобретает полный контроль над компанией, которая владеет долей в АЧГ

БАКУ/Trend/ - Японская компания INPEX CORPORATION (INPEX) подписала соглашение о покупке акций после соглашения о приобретении 49 процентов акций INPEX South West Caspian Sea Petroleum Co., Ltd. (ISWCS), находившихся в собственности Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI), сообщает Trend со ссылкой на INPEX.

В результате ISWCS становится полностью принадлежащей INPEX дочерней компанией.

Через ISWCS INPEX владеет долей в контрактной зоне «Азери-Чираг-Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия, где компания занимается разведкой и добычей нефти.

«Проект «Азери-Чираг-Гюнешли» является качественным активом, приносящим INPEX стабильную прибыль и денежный поток более 20 лет. Дополнительное приобретение акций ISWCS позволит ещё больше укрепить доходную базу компании. INPEX продолжит работать над максимизацией ценности проекта, включая поддержание уровня добычи в контрактной зоне и расширение доказанных запасов», — отметили в компании.

Отметим, что INPEX является крупнейшей японской компанией в области разведки и добычи нефти и газа, реализующей проекты по всему миру.

Доли участников проекта АЧГ: bp — 30,37%, SOCAR — 31,65%, MOL — 9,57%, INPEX — 9,31%, ExxonMobil — 6,79%, TPAO — 5,73%, ITOCHU — 3,65%, ONGC Videsh — 2,92%.

Оператором проекта от имени всех участников по Договору о разделе продукции АЧГ является BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

По последним данным bp, в 2025 году среднегодовая добыча с АЧГ составила около 330 000 баррелей в сутки (около 120 млн баррелей или 16 млн тонн за год).