Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,85 доллара США, или на 1,3%, составив 66,28 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,84 доллара, или 1,3%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,06 доллара.
Цена на нефть марки URALS выросла на 0,4 доллара, или 0,8%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 52,98 доллара за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась на 0,2 доллара, или 0,3%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,20 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.