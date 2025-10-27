В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 23-24 октября в рамках второго этапа программы ЕС “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ, организованный совместно Министерством энергетики Азербайджанской Республики, Агентством по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) и Советом европейских регуляторов энергетики (CEER).

Участникам семинара была предоставлена всесторонняя информация о роли СМИ в информировании общественности и повышении прозрачности в энергетической политике. Местные и международные эксперты поделились с участниками опытом по ключевым вызовам, стоящим перед энергетическим сектором, и мерам, направленным на их решение.

В ходе семинара были рассмотрены наиболее важные аспекты регулирования энергетики, включая структуру энергетического сектора, тарифообразование, качество услуг, исследования в области энергоэффективности, а также передовой опыт ЕС.

Также было подчеркнуто значение тесного сотрудничества между экспертами в области энергетики, государственными органами и СМИ для обеспечения эффективной коммуникации.

По завершении семинара представителям СМИ были вручены сертификаты.