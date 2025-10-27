Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)

Энергетика Материалы 27 октября 2025 12:38 (UTC +04:00)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
Фото: Агентство по регулированию энергетики

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 23-24 октября в рамках второго этапа программы ЕС “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ, организованный совместно Министерством энергетики Азербайджанской Республики, Агентством по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) и Советом европейских регуляторов энергетики (CEER).

Участникам семинара была предоставлена всесторонняя информация о роли СМИ в информировании общественности и повышении прозрачности в энергетической политике. Местные и международные эксперты поделились с участниками опытом по ключевым вызовам, стоящим перед энергетическим сектором, и мерам, направленным на их решение.

В ходе семинара были рассмотрены наиболее важные аспекты регулирования энергетики, включая структуру энергетического сектора, тарифообразование, качество услуг, исследования в области энергоэффективности, а также передовой опыт ЕС.

Также было подчеркнуто значение тесного сотрудничества между экспертами в области энергетики, государственными органами и СМИ для обеспечения эффективной коммуникации.

По завершении семинара представителям СМИ были вручены сертификаты.

В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
В рамках проекта “EU4Energy” состоялся семинар для представителей СМИ (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости