В Дюссельдорфе состоялся концерт, приуроченный к 5-й годовщине Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Дюссельдорфе (Германия) состоялся концерт «Песни Победы», приуроченный к 5-й годовщине славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Отмечается, что концерт состоялся при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и был совместно организован действующим в Дюссельдорфе германо-азербайджанским музыкальным обществом «Мугам» под руководством азербайджанской пианистки, композитора Сабины Мамедовой и нашим соотечественником, проживающим в Германии, певцом и композитором Сейраном Исмаилхановым. Мероприятие посетили более 200 зрителей из разных городов Германии.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, была почтена память шехидов.

Концерт начался с исполнения Сабиной Мамедовой на фортепиано произведений композитора Вагифа Мустафазаде. Затем состоялось выступление преподавателя вокала Кёльнской музыкальной академии Сейрана Исмаилханова и его немецких учеников, исполнивших азербайджанские народные песни на азербайджанском и немецком языках. Также заслуженный артист Сахиб Пашазаде представил исполнение на нашем национальном музыкальном инструменте – таре. Кроме того, в программе концерта прозвучали музыкальные произведения, посвященные творчеству великого композитора Узеира Гаджибекова.

На концерте солистка Дюссельдорфского оперного театра Мара Гусейнова исполнила произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, а азербайджанская певица Вюсаля Джабир представила мугам и народные песни.

