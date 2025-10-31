Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обсуждено инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

Экономика Материалы 31 октября 2025 22:35 (UTC +04:00)
Обсуждено инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с председателем правления Стамбульской промышленной палаты Эрдалом Бахчываном.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Как отмечается, министр экономики подчеркнул значение реализации данных главами Азербайджана и Турции поручений в деле укрепления двусторонних отношений. Было также подчеркнуто, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и подписанное между двумя странами преференциальное торговое соглашение открывает дополнительные возможности для укрепления торгово-экономического сотрудничества. Между братскими странами реализуется успешное инвестиционное партнёрство. Масштабные проекты, реализуемые с участием обеих стран, не только углубляют региональное сотрудничество, но и меняют панораму региона.

В ходе обсуждений на встрече была подчеркнута важность активного продвижения сотрудничества компаний-членов промышленной палаты с местными субъектами бизнеса, привлечения инвестиций, реализации потенциальных проектов, диверсификации сотрудничества в сфере энергетики, торговли, промышленности, цифровых технологий, инфраструктуры и других областях.

Около 100 бизнесменов, посетивших Азербайджан в ходе организованного Торговым представительством в Турции и Стамбульской промышленной палатой визита, были проинформированы об экономическом потенциале Азербайджана, благоприятной бизнес-среде, льготах для предпринимателей и возможностях, созданных для инвесторов в Свободной экономической зоне Алят. Гости также ознакомились с деятельностью предприятий Сумгайытского промышленного парка и возможностями сотрудничества в промышленных зонах.

Обсуждено инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Обсуждено инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости