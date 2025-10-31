Финальный аккорд XX Baku Jazz Festival в Центре Гейдара Алиева: когда Баку дышал джазом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская ночь снова зазвучала джазом.

Величественный зал Центра Гейдара Алиева стал сценой, где XX юбилейный Baku Jazz Festival взял свой финальный, особенно чувственный аккорд. На сцену вышла американская певица и актриса Шерил «Пепсий» Рейли вместе с виртуозами из группы Interplay (США) — и вечер превратился в настоящий вихрь ритмов, эмоций и свободы, сообщает Trend.

Публика — от заядлых меломанов до дипломатов и художников — заполнила зал, чтобы ощутить ту самую живую энергию, ради которой приходят на джаз.

Шерил Рейли — женщина с голосом, в котором звучит жизнь. Её знаменитая песня Thanks for My Child, ставшая хитом в 1988 году, и сегодня трогает сердца. В исполнении Шерил чувствуется дыхание госпела, страсть соула и настроение R&B. Она поёт так, будто говорит с каждым лично — мягко, искренне, с глубиной.

А когда к ней присоединились музыканты Interplay — Томаш Бура на клавишных, Шелтон Грей на бас-гитаре и Натаниэль Таунсли за ударными — зал буквально ожил. Их джаз-фьюжн — это не просто музыка, а импровизационный диалог, где каждый инструмент говорит на своём языке, но все вместе создают гармонию, наполненную свободой и драйвом.

Это уже второй раз, когда Шерил Рейли и Interplay дарят заключительный аккорд Baku Jazz Festival. Видимо, между Баку и этими музыкантами существует особая связь — энергетическая, чувственная, почти телепатическая.

С 24 по 31 октября Баку жил в ритме джаза: восемь дней, десятки концертов, сотни вдохновлённых сердец. Среди участников фестиваля — K-ZIA (Германия), Heloisa Lourenço Band (Бразилия), Yogev Shetrit Band (Израиль), Antonio Lizana Band (Испания), Grzech Piotrowski Band (Польша), Enzo Favata Band (Италия) и, конечно, Interplay (США).

Юбилейный Baku Jazz Festival-2025 стал не просто праздником музыки — он напомнил, что джаз живёт там, где есть дыхание города, открытые сердца и ночь, готовая слушать.