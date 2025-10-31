В Германии состоялся "круглый стол" с участием членов азербайджанской общины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Германии состоялся "круглый стол", прошедший с участием членов азербайджанской общины и деятелей науки Государственного фонда земли Северный Рейн-Вестфалия по вопросам миграции и интеграции.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, во время встречи состоялись обсуждения на тему "Вклад азербайджанских выпускников Германии в развитие экономических и культурных отношений между двумя странами".

"Круглый стол", организованный Альянсом азербайджанцев Германии, привлек внимание к роли представителей диаспоры и азербайджанских студентов, обучающихся в Германии, в развитии двустороннего экономического и культурного сотрудничества. Было отмечено, что наши соотечественники, проживающие в Германии и окончившие различные высшие учебные заведения этой страны, посредством научных исследований, инновационных проектов и культурных программ обогащают обмен знаниями и опытом между двумя странами, внося значительный вклад в развитие взаимных отношений.

В мероприятии приняли участие также сотрудники Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджанской Республики. Они предоставили подробную информацию о реализуемых комитетом многоаспектных проектах, в том числе о деятельности Домов Азербайджана, Координационных советов, школ выходного дня, специализированных форумов и других ключевых направлениях деятельности. Встреча завершилась обменом мнениями, обсуждением предложений о перспективах дальнейшего сотрудничества.

