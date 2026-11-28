Дашкесанский Учебный Центр создан по инициативе и при финансовой поддержке ЗАО «AzerGold» в рамках корпоративной социальной ответственности Компании.

Основная цель центра — содействие реализации государственной политики в сфере образования, расширение образовательных возможностей в регионе, повышение качества подготовки школьников к поступлению в высшие учебные заведения и помощь в осознанном выборе будущей профессии. Проект также направлен на формирование долгосрочного кадрового потенциала региона, в том числе на подготовку местных специалистов для удовлетворения потребностей горнодобывающей отрасли в квалифицированных кадрах.

Проект реализуется в сотрудничестве с семинарией «БАНИ» — образовательным учреждением, работающим с 2012 года. «БАНИ» обеспечивает центр квалифицированными педагогическими кадрами, а также отвечает за организацию и управление учебным процессом. Семинария, предоставляющая образовательные услуги более чем 1000 учащимся в Гяндже, демонстрирует показатель поступления выпускников в высшие учебные заведения на уровне 98%.

Для размещения учебного центра AzerGold провело капитальный ремонт здания, адаптировав его к современным образовательным требованиям и оснастив необходимым оборудованием и учебными ресурсами. Компания также покрывает текущие расходы центра, обеспечивает учащихся учебными материалами и финансирует транспортировку до 90 школьников из отдаленных сел.

Центр рассчитан на 216 учащихся. В настоящее время бесплатные подготовительные курсы здесь проходят 108 школьников VII–X классов, отобранных по результатам диагностического тестирования. Занятия проводятся во внеурочное время по специализированной учебной программе.

Проект также способствует созданию новых рабочих мест и расширению возможностей трудоустройства в регионе. На сегодняшний день в центре трудоустроены 23 человека. Прием преподавателей на работу осуществляется на основе оценки и сертификации их предметных знаний и профессиональных компетенций. Всего в рамках проекта предусмотрено создание 36 рабочих мест.

Следует отметить, что ЗАО «AzerGold» последовательно реализует социальные проекты в регионах своей деятельности для поддержки образования и развития человеческого капитала. К ним относятся проект «Горняк будущего», стипендиальная программа для получения высшего и профессионального образования, а также инициативы, направленные на развитие навыков чтения у школьников.