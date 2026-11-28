БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов награжден орденом "Шараф" за особые заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
В документе говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики наградить Али Идаят оглу Асадова орденом "Шараф".
Отметим, что Али Асадов занимает должность премьер-министра Азербайджанской Республики с 8 октября 2019 года. 30 ноября 2026 года ему исполнится 70 лет.