БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов награжден орденом "Шараф" за особые заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

В документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики наградить Али Идаят оглу Асадова орденом "Шараф".

Отметим, что Али Асадов занимает должность премьер-министра Азербайджанской Республики с 8 октября 2019 года. 30 ноября 2026 года ему исполнится 70 лет.