Кыргызстан и Монголия обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Посол Кыргызстана в Монголии Айбек Молдогазиев провел встречу с вице-премьером Монголии Нямтайширыном Номтойбаяром, в ходе которой стороны обсудили развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

Собеседники рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития. Основное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне, а также выполнению решений пятого заседания Кыргызско-монгольской межправительственной комиссии, прошедшего 27 июня 2025 года в Бишкеке.

Отдельно стороны обсудили новые перспективы для расширения взаимной торговли, открывшиеся после вступления в силу 22 июля 2026 года Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией.

Посол отметил, что для эффективной реализации соглашения профильным ведомствам Кыргызстана и Монголии необходимо активизировать прямые контакты, в том числе для оперативного согласования ветеринарных и фитосанитарных требований.

В свою очередь Нямтайширын Номтойбаяр подтвердил заинтересованность Монголии в дальнейшем укреплении всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном. Он подчеркнул необходимость перехода от обсуждения инициатив к их практической реализации и выразил готовность содействовать этой работе в качестве сопредседателя Межправительственной комиссии.