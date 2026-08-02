SOCAR назвала объем поставок газа по Южно-Кавказскому газопроводу

БАКУ/ Trend/ - За последние пять лет по Южно-Кавказскому газопроводу было транспортировано 130,4 млрд кубометров газа, сообщили в SOCAR.

«Сегодня исполняется пять лет с момента успешной передачи функций технического оператора Южно-Кавказского газопровода компании SOCAR», - отметили в государственной нефтяной компании Азербайджана.

Согласно данным bp, в первом квартале 2026 года операционные расходы по Южно-Кавказскому газопроводу составили около 21 млн долларов, увеличившись с 18 млн долларов за аналогичный период 2025 года (рост на 16,7%).

Капитальные затраты за отчетный период достигли 9 млн долларов против 6 млн долларов годом ранее, увеличившись в 1,5 раза.

Южно-Кавказский газопровод эксплуатируется с конца 2006 года и обеспечивает транспортировку газа с месторождения «Шах Дениз» в Азербайджан, Грузию и Турцию. Расширенный участок газопровода начал коммерческие поставки в Турцию в июне 2018 года, а в Европу — в декабре 2020 года.

В первом квартале 2026 года среднесуточный объем экспортной прокачки по SCP составил 63,5 млн кубометров газа, тогда как за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 60,8 млн кубометров в сутки.

Акционерами компании South Caucasus Pipeline Company (SCPC) являются: bp (29,99%), SGC (21,02%), LUKOIL (19,99%), TPAO (19,00%) и NICO (10,00%).