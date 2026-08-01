Пять стран, один вывод: Центральной Азии нужен Азербайджан

БАКУ /Trend/ – 31 июля в кыргызском городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Для Баку этот саммит стал знаковым: Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые принял участие в заседании в качестве полноправного участника формата, а не почетного гостя. Решение о присоединении Азербайджана к формату лидеры региона приняли годом ранее на встрече в Узбекистане. Теперь шестисторонний механизм заработал в полную силу.

Сам Президент Ильхам Алиев привел статистику, которая объясняет, почему это присоединение выглядит логичным, а не символическим шагом. С начала 2023 года - за три с половиной года - глава государства посетил страны Центральной Азии 16 раз. А коллеги из региона приезжали в Азербайджан 26 раз. «Эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион», - сказал Президент Азербайджана, выступая на саммите.

Накануне саммита Баку и Бишкек подписали Договор о союзнических отношениях, закрепивший высший уровень двусторонних связей, а также пакет документов в различных сферах сотрудничества: по энергетике, транспорту, кибербезопасности, статистике. Капитал Азербайджано-кыргызского фонда развития увеличен со 100 до 200 млн долларов. «Также хотел бы отметить, что рад тому, как успешно развиваются торгово-экономические отношения между двумя братскими странами. Один из документов, который мы сегодня также подписали, предусматривает увеличение средств совместного Азербайджано-кыргызского фонда со 100 млн долларов до 200 млн долларов. Нам была представлена информация о проделанной работе, о тех проектах, которые уже осуществлены в рамках финансирования из совместного фонда. Несколько предприятий уже функционируют, но и потенциал, конечно, достаточно большой», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Сопредседатель фонда Замирбек Осмонов сообщий, что фонд уже утвердил 11 проектов, создал около тысячи рабочих мест и рассматривает еще порядка 30 инициатив - от энергетики и логистики до легкой промышленности и переработки сельхозпродукции. В свою очередь, механизм поставок нефти и нефтепродуктов между странами министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков пообещал прописать буквально в течение недели. «Сегодняшний меморандум даст нам возможность выстроить хорошие, тесные партнерские отношения. Речь идет именно о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. У нас уже есть предварительные договоренности. Теперь нам предстоит проработать механизмы реализации: как будут осуществляться поставки и по какому пути мы будем двигаться дальше», — сказал он.

Именно на этом фоне лидеры стран Центральной Азии обозначили, какую роль Азербайджан играет в развитии регионального сотрудничеств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал вступление Баку в формат новым этапом положительной эволюции встреч. «Центральная Азия переживает самый успешный период в своей современной истории. Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника консультативных встреч ознаменовало новый этап положительной эволюции нашего формата. Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы», - сказал он. По его словам, регион уверенно наращивает внутрирегиональную торговлю и инвестиции - и присоединение Азербайджана добавляет этому процессу веса.

Для Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева значение участия Баку в новом формате заключается в возможности сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и Афганистан. «Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа – Афганистан. Необходимо сполна использовать этот момент и совместными усилиями заложить прочную основу для устойчивого развития взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии», - сказал он, добавив, что регион должен стать конкурентоспособным хабом образования, науки и инноваций.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон связал роль Азербайджана с энергетической безопасностью - темой, которую, по его словам, обостряет напряженность на мировых энергорынках. Он предложил партнерам вместе построить в регионе крупный нефтеперерабатывающий завод с современными технологиями. «Известно, что напряженная ситуация, которая складывается сегодня на региональных и мировых энергетических рынках, напрямую затрагивает и наши интересы. В этой связи хочу расширенно остановиться на вопросе энергетической безопасности, одного из ключевых факторов устойчивого развития. Данную проблематику я ранее затрагивал на наших предыдущих встречах. Давайте мы все вместе с учетом реалий серьезно подумаем об этом актуальном вопросе. В плане конкретики предлагаю поручить нашим профильным ведомствам проработать вопрос строительства в регионе крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением новейших технологий», - заявил он.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал акцент на транспорте и туризме: страны региона вместе с Азербайджаном реализуют железнодорожные, автомобильные и мультимодальные проекты, включая строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Он также предложил ввести единую туристическую визу для иностранцев, желающих посетить всю Центральную Азию. «Прочной основой наших отношений остается культурная близость, общая история и традиционные связи между нашими народами. Большим потенциалом обладает сотрудничество в сфере туризма. Центральная Азия и Азербайджан могут предложить миру уникальное наследие древних городов, памятников Великого Шелкового пути, горных и озерных ландшафтов, национальных традиций и культурного многообразия»,- сказал он.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил: следующая, уже восьмая консультативная встреча пройдет в туркменской Авазе 8 октября 2026 года. «Я убежден, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему сближению наших народов и стран, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала», - добавил он.

Если свести все сказанное в Чолпон-Ате воедино, становится очевидно: Азербайджан рассматривается как важный фактор дальнейшего развития регионального сотрудничества. Казахстан рассматривает подключение Баку к формату как фактор усиления международного веса региона, Узбекистан — как важное звено в формировании единого пространства развития, Таджикистан — как партнера в сфере энергетической безопасности, Кыргызстан — как одного из ключевых партнеров в развитии транспортной взаимосвязанности и реализации совместных инфраструктурных проектов, а Туркменистан — как важного участника нового шестистороннего механизма, способного придать дополнительную динамику региональной интеграции. В совокупности это свидетельствует о том, что Азербайджан уже воспринимается странами Центральной Азии как неотъемлемый участник формирующейся региональной архитектуры сотрудничества.