Румыния предложила возобновить проект AGRI для поставок туркменского газа в Европу

БАКУ/ Trend/ - Румыния предложила возобновить реализацию проекта Азербайджан–Грузия–Румыния Интерконнектор (AGRI), чтобы обеспечить в перспективе поставки природного газа из Туркменистана на европейский рынок.

Соответствующее предложение было озвучено в ходе встречи президента Торгово-промышленной палаты Румынии (CCIR) Михая Дарабана с послом Туркменистана в Румынии Аннамамметом Аннаевым, говорится в сообщении, опубликованном Торгово-промышленной палатой Румынии.

По данным палаты, стороны обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетике, а также развитию взаимодействия между портами Констанца и Туркменбаши.

Михай Дарабан также вновь выступил с предложением возобновить проект AGRI, который может обеспечить европейским рынкам доступ к природному газу из Каспийского региона, прежде всего из Туркменистана.

«Порт Констанца может стать точкой входа туркменского природного газа в Европу благодаря подключению к транспортной инфраструктуре Азербайджана и Грузии, а затем — к газопроводу BRUA», — заявил Дарабан.

В ходе встречи посол Аннамаммет Аннаев представил экономический потенциал Туркменистана, отметив рост ВВП страны на 6,3% в первом полугодии 2026 года, а также подчеркнув, что Туркменистан занимает четвертое место в мире по объему доказанных запасов природного газа, сообщили в CCIR.

«Сотрудничество между портами Туркменбаши и Констанца, а также проект создания регионального распределительного центра туркменской продукции в порту Констанца могут стать стратегической основой экономических отношений между двумя странами», — отметил Аннаев.

Проект Азербайджан–Грузия–Румыния Интерконнектор (AGRI) обсуждается уже много лет. Он предусматривает транспортировку каспийского природного газа по трубопроводу к черноморскому побережью Грузии, где газ будет сжижаться, затем доставляться танкерами в румынский порт Констанца, после чего проходить регазификацию и поставляться европейским потребителям.

Одним из ключевых элементов дальнейшего распределения этих объемов является газовый коридор BRUA (Болгария–Румыния–Венгрия–Австрия), который соединяет газотранспортную систему Румынии с рынками Центральной Европы. Проект был разработан для диверсификации источников поставок газа в Европу и укрепления региональной энергетической безопасности.

На этом фоне Туркменистан в последние месяцы активизировал усилия по продвижению экспорта природного газа в Европу. Выступая в апреле на Анталийском дипломатическом форуме, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов заявил, что одним из ключевых приоритетов энергетической политики Ашхабада являются поставки природного газа на европейские рынки.

«15–20 лет назад у нас было очень хорошее сотрудничество с европейскими коллегами, и мы многое сделали для практической реализации ряда идей по поставкам туркменского природного газа в Европу», — сказал он.

В свою очередь главный редактор газеты «Türkmen Dünýäsi» Батыр Мурадов сообщил Trend, что Туркменистан рассматривает возможность экспорта природного газа в Европу через Азербайджан.