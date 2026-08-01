Кыргызстан нарастил товарооборот с Казахстаном благодаря росту экспорта

БАКУ/ Trend/ - В январе–мае 2026 года товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 721,4 млн долларов.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, объем взаимной торговли за первые пять месяцев 2026 года составил 721,38 млн долларов против 693,36 млн долларов за аналогичный период 2025 года.

На долю Казахстана пришлось 11,5% общего внешнеторгового оборота Кыргызстана, что позволило ему сохранить статус одного из ключевых торговых партнеров страны.

Экспорт Кыргызстана в Казахстан вырос на 13,1% в годовом выражении — до 182,91 млн долларов по сравнению со 161,79 млн долларов годом ранее. Казахстан обеспечил 21,6% общего объема кыргызского экспорта, оставаясь одним из крупнейших рынков сбыта для продукции республики.

В то же время импорт из Казахстана увеличился на 1,3% — до 538,47 млн долларов против 531,57 млн долларов за январь–май 2025 года. На долю Казахстана пришлось 10% общего объема импорта Кыргызстана за отчетный период.

Несмотря на более высокие темпы роста экспорта, Кыргызстан сохранил отрицательное сальдо торговли с Казахстаном. Торговый дефицит составил 355,56 млн долларов, поскольку объем импорта по-прежнему значительно превышал экспорт.

В целом внешний товарооборот Кыргызстана в январе–мае 2026 года вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6,25 млрд долларов против 6,19 млрд долларов годом ранее.

Совокупный экспорт страны сократился на 9,3% — до 847,1 млн долларов, тогда как импорт увеличился на 2,8%, составив 5,41 млрд долларов. В результате общий внешнеторговый дефицит расширился до 4,56 млрд долларов.

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что торговля с Казахстаном развивалась более высокими темпами, чем внешняя торговля Кыргызстана в целом: двусторонний товарооборот вырос в четыре раза быстрее совокупного внешнеторгового оборота страны. Примечательно, что поставки в Казахстан увеличились, несмотря на общее снижение кыргызского экспорта, что указывает на устойчивый спрос со стороны казахстанского рынка. Поскольку более одной пятой всего экспорта Кыргызстана приходится на Казахстан, республика продолжает играть ключевую роль в поддержке кыргызского экспортного сектора, несмотря на сохраняющееся преобладание импорта и отрицательное сальдо двусторонней торговли.