Еженедельный обзор цен на нефть

БАКУ /Trend/ - 27–31 июля средние цены на нефть марок Azeri Light (CIF), Azeri Light (FOB Ceyhan), Dated Brent и Urals снизились.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных участников нефтяного рынка, средняя цена на нефть марки Azeri Light (CIF), добываемую на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», по сравнению с предыдущей неделей (20–24 июля) снизилась на 3,92 доллара США, или на 3,88 процента, и составила 97,09 доллара США за баррель.

Согласно информации, в течение недели (27–31 июля) максимальная цена на сырую нефть этой марки составила 101,87 доллара США за баррель, а минимальная — 91,22 доллара США.

В турецком порту Джейхан средняя цена нефти марки Azeri Light (FOB) составила 93,12 доллара США за баррель, что на 3,96 доллара США, или на 4,08 процента ниже показателя предыдущей недели (20–24 июля). В течение недели (27–31 июля) самая высокая цена составила 98,25 доллара США за баррель, а самая низкая — 86,89 доллара США.

Средняя цена нефти марки Urals по сравнению с предыдущей неделей (20–24 июля) снизилась на 3,39 доллара США, или на 5,37 процента, составив 59,73 доллара США за баррель. В течение недели (27–31 июля) максимальная цена составила 64,91 доллара США, а минимальная — 54,02 доллара США.

Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 95,32 доллара США за баррель, что на 4,08 доллара США, или на 4,28 процента меньше по сравнению с предыдущей неделей (20–24 июля). В течение недели (27–31 июля) максимальная цена за баррель составила 96,57 доллара США, минимальная — 85,74 доллара США.

Динамика цен на нефть (в долларах США за баррель):