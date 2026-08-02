Вырос экспорт продукции иранской нефтяной компании Sepahan

БАКУ /Trend/ - За первые четыре месяца текущего иранского года (21 марта – 22 июля 2026 года) экспорт продукции иранской нефтяной компании Sepahan по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 июля 2025 года) вырос на 41 процент.

Об этом сообщается в данных иранской нефтяной компании Sepahan.

"За первые четыре месяца текущего иранского года экспорт продукции иранской нефтяной компании Sepahan составил 90 миллионов долларов. В аналогичный период прошлого года компания экспортировала продукцию на сумму 63 миллиона долларов", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что компания нацелена на выполнение плана по экспорту продукции на сумму 250 миллионов долларов в год. Это может сыграть важную роль в обеспечении валютных резервов страны.

За четыре месяца производство компании составило 235 тысяч тонн. Это указывает на рост на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В четвертом месяце (22 июня – 22 июля 2026 года) экспорт продукции компании составил 29 миллионов долларов. Это показывает рост на 17 процентов по сравнению с третьим месяцем (22 мая – 21 июня 2026 года). В третьем месяце компания экспортировала продукцию на сумму 25 миллионов долларов.

Согласно анализу Trend, результаты иранской нефтяной компании Sepahan за первые четыре месяца текущего иранского года показывают, что экспортная стратегия компании успешно реализуется. Рост экспорта на 41 процент в годовом исчислении – с 63 миллионов до 90 миллионов долларов – является одним из ключевых показателей, свидетельствующих об укреплении позиций компании на международных рынках и росте спроса на её продукцию. Одним из примечательных моментов является и положительная месячная динамика. Увеличение экспорта в четвертом месяце на 17 процентов по сравнению с предыдущим месяцем – до 29 миллионов долларов – указывает на то, что продажи компании развиваются по устойчивой восходящей траектории. Ежемесячный рост на 4 миллиона долларов показывает, что меры, принимаемые компанией в направлении выхода на новые рынки, увеличения доли на существующих рынках и расширения клиентского портфеля, приносят результаты в короткие сроки. В целом рост экспортных и производственных показателей иранской нефтяной компании Sepahan является важным сигналом, свидетельствующим о повышении конкурентоспособности компании, укреплении её позиций на внешних рынках и положительном вкладе в увеличение валютных поступлений от экспорта ненефтяной продукции Ирана. Продолжение данной динамики может создать основу для дальнейшего повышения рентабельности компании и её доли на международных рынках.