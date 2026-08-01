Иран намерен совместно с Оманом управлять судоходством в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - Иран намеревается совместно с Оманом управлять судоходством в Ормузском проливе.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Арагчи на заседании с участием представителей правительства в Тегеране.

Арагчи отметил, что Иран в сотрудничестве с Оманом проводит консультации для регулирования операционного механизма в Ормузском проливе и максимально использует дипломатию для защиты национальных интересов.

Иранский министр также проинформировал участников заседания о событиях, произошедших после заключения Исламабадского меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, а также об атаках американской стороны против Ирана.

Арагчи подчеркнул, что МИД Ирана прилагает усилия в рамках мер, принимаемых Верховным лидером Ирана Сейедом Муджтабой Хаменеи и Высшим советом национальной безопасности.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана под предлогом ответа на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. На данный момент иранская сторона заявляет о закрытии Ормузского пролива.