В Кызылорде построят современную поликлинику за счет возвращенных активов

БАКУ/ Trend/ - Казахстан выделил 6,5 млрд тенге (около 13,7 млн долларов) из Специального государственного фонда, сформированного за счет возвращенных незаконно приобретенных активов, на строительство и оснащение новой поликлиники в городе Кызылорда.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Финансирование осуществляется в рамках реализации поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о направлении возвращенных активов на проекты, способствующие социально-экономическому развитию страны.

Новое медицинское учреждение будет обслуживать жителей железнодорожного района Кызылорды, где действующая поликлиника располагается в здании 1966 года постройки, находящемся в сильно изношенном состоянии. После завершения строительства учреждение сможет принимать до 400 пациентов за смену и обеспечивать первичной медико-санитарной помощью более 35 тыс. жителей.

В поликлинике будет представлен полный спектр амбулаторных медицинских услуг, включая педиатрическую и взрослую помощь, услуги врачей общей практики, охрану здоровья женщин, дневной стационар и изоляторы. В состав диагностического и реабилитационного отделений войдут кабинеты функциональной диагностики, медицинской реабилитации, стоматологии, лаборатория и стерилизационное отделение.

Учреждение также оснастят современным медицинским оборудованием, включая компьютерный томограф (КТ), аппараты ультразвуковой диагностики, рентгеновское оборудование и другие диагностические устройства.

«В настоящее время продолжаются строительные работы: ведется бетонирование плит перекрытия кровли и возведение внутренних кирпичных перегородок на первом этаже. Завершить реализацию проекта планируется до конца текущего года», — сообщили в правительстве.

По данным правительства, в 2024–2026 годах из Специального государственного фонда на реализацию более 500 социально значимых проектов по всему Казахстану было выделено свыше 610 млрд тенге (1,2 млрд долларов). Из этой суммы более 170 млрд тенге (358 млн долларов) направлено на реализацию 191 проекта в сфере здравоохранения.