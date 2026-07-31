Завершились совместные тактические учения «Зульфугар – 2026» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Иордании завершились совместные тактические учения «Зульфугар – 2026», проходившие с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В состоявшемся в рамках учений «Дне высокопоставленного наблюдателя» также принимал участие наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства Аль-Хусейн бин Абдалла II.

Основная цель совместных тактических учений состояла в укреплении взаимодействия между подразделениями специального назначения стран-участниц, совершенствовании профессиональных знаний и навыков, а также расширении обмена опытом.

Командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-майор Алекпер Джахангиров, наблюдавший за заключительным этапом вместе с руководством учений, высоко оценил профессионализм и уровень подготовки азербайджанских спецназовцев.