Экспорт Узбекистана без учета золота вырос до $14,4 млрд в первом полугодии 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Экспорт Узбекистана без учета золота по итогам первого полугодия 2026 года достиг $14,4 млрд, увеличившись на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обеспечен благодаря значительному увеличению поставок услуг, продукции обрабатывающей промышленности и горнодобывающего сектора.

Об этом говорится в отчете Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана об экспортных показателях страны за январь–июнь 2026 года.

«Объем экспорта за январь–июнь 2026 года составил $14,4 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 32,2% (на $3,5 млрд)», — говорится в сообщении министерства.

Крупнейшей экспортной категорией по-прежнему остаются услуги, объем которых составил $5,7 млрд. Среди товарных поставок наибольший объем пришелся на продукцию текстильной и легкой промышленности — $1,66 млрд, за которой следуют металлургическая и горнодобывающая продукция — $1,3 млрд.

Экспорт плодоовощной продукции достиг $875 млн, строительных материалов — $714 млн. Поставки ювелирных изделий составили $685 млн, а экспорт продовольственных товаров — $593 млн.

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировал экспорт ювелирных изделий, увеличившись до 285% от уровня первого полугодия 2025 года. Экспорт металлургической и горнодобывающей продукции достиг 167% от прошлогоднего уровня, строительных материалов — 157%, услуг — 143%, продовольственных товаров — 123%, продукции текстильной и легкой промышленности — 124%, плодоовощной продукции — 102%.

Крупнейшим экспортным рынком для Узбекистана остается Россия, куда было поставлено товаров и услуг на сумму $2,4 млрд. Второе место занимает Китай с объемом экспорта $2,18 млрд. Экспорт в Афганистан составил $961 млн, в Казахстан — $715 млн, во Францию — $707 млн, в Турцию — $516 млн, в Кыргызстан — $453 млн.

Министерство также сообщило, что за отчетный период география узбекского экспорта расширилась еще на семь стран, в результате чего общее число государств и территорий, куда поставляется продукция из Узбекистана, достигло 211.

Ранее Национальный комитет по статистике сообщал, что общий объем экспорта Узбекистана в январе–мае 2026 года составил $12,6 млрд. Крупнейшими экспортными категориями оставались услуги, промышленная продукция и химические товары. Статистика также зафиксировала значительный рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью: поставки прочих готовых изделий почти удвоились по сравнению с прошлым годом, а экспорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился на 38,2%.

Согласно анализу Trend, последние данные свидетельствуют о продолжающейся диверсификации экспортной структуры Узбекистана за пределами золотодобывающего сектора. На услуги пришлось почти 40% всего экспорта без учета золота, тогда как текстильная продукция, металлургия, строительные материалы и ювелирные изделия в совокупности обеспечили более $4,3 млрд экспортной выручки, что подчеркивает растущий вклад отраслей с высокой добавленной стоимостью. Россия и Китай вместе импортировали узбекских товаров и услуг на сумму $4,58 млрд, что составляет около трети всего экспорта без учета золота, а расширение географии поставок до 211 стран и территорий отражает продолжающиеся усилия Узбекистана по диверсификации как экспортной продукции, так и внешних рынков сбыта.