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Трамп заявил, что отменил удар по Ирану ради возможной сделки

США Новость 2 августа 2026 06:44 (UTC +04:00)
Трамп заявил, что отменил удар по Ирану ради возможной сделки
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
Ночной редактор Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от нанесения масштабного удара по Ирану ради возможного заключения соглашения с Тегераном.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, Соединенные Штаты находились в полной боевой готовности и были готовы начать военную операцию против Ирана с применением силы, масштабы которой, как утверждает Трамп, не имели аналогов со времен Второй мировой войны.

Он отметил, что Иран и ряд других стран Ближнего Востока обратились к Вашингтону с просьбой воздержаться от атаки, поскольку стороны уже согласовали основные параметры будущей сделки. По его словам, соглашение предусматривало немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также устранение ядерной угрозы со стороны Ирана.

Трамп подчеркнул, что согласился отменить удар в интересах мира, а также ради выживания и процветания Ирана при условии скорейшего заключения сделки. Он добавил, что Израиль поддерживает такой подход.

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