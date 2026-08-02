Трамп заявил, что отменил удар по Ирану ради возможной сделки

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от нанесения масштабного удара по Ирану ради возможного заключения соглашения с Тегераном.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, Соединенные Штаты находились в полной боевой готовности и были готовы начать военную операцию против Ирана с применением силы, масштабы которой, как утверждает Трамп, не имели аналогов со времен Второй мировой войны.

Он отметил, что Иран и ряд других стран Ближнего Востока обратились к Вашингтону с просьбой воздержаться от атаки, поскольку стороны уже согласовали основные параметры будущей сделки. По его словам, соглашение предусматривало немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также устранение ядерной угрозы со стороны Ирана.

Трамп подчеркнул, что согласился отменить удар в интересах мира, а также ради выживания и процветания Ирана при условии скорейшего заключения сделки. Он добавил, что Израиль поддерживает такой подход.

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