Аннулирована лицензия Bank BTB, приступила к деятельности НКО "T-Kredit"

БАКУ /Trend/ - Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 27 июля 2026 года на основании обращения ОАО «Bank BTB», в соответствии со статьями 16.1.1 и 29 закона Азербайджанской Республики «О банках», а также «Правилами реорганизации банков», аннулирована банковская лицензия, выданная ОАО «Bank BTB». Его правопреемнику — ООО «Небанковская кредитная организация T-Kredit» выдан специальный документ (лицензия) на основании статей 10 и 11 закона Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях».

Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Как сообщалось ранее, решением правления Центрального банка от 5 марта 2026 года в соответствии с законодательством на основании обращения ОАО «Bank BTB» было дано предварительное согласие на его реорганизацию в форме преобразования в небанковскую кредитную организацию. В рамках процесса реорганизации ОАО «Bank BTB» утвердило план выполнения обязательств перед своими вкладчиками и другими кредиторами, а также обеспечило информирование кредиторов банка. В этих рамках между ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) и ОАО «Bank BTB» был подписан «Договор о передаче активов и пассивов», в соответствии с которым процесс передачи активов и обязательств ОАО «Bank BTB» в ABB успешно завершился.

Отметим, что срочные депозиты и депозиты до востребования клиентов ОАО «Bank BTB» были полностью переданы в ABB без изменения условий, для всех клиентов создана возможность свободного доступа к своим средствам и их использования.

В то же время успешно завершился процесс передачи кредитного портфеля. Права требования к клиентам, имеющим кредитную задолженность или другие обязательства перед ОАО «Bank BTB», переданы в ABB с сохранением условий договора, обеспечена непрерывность обслуживания кредитов.

Таким образом, вышеуказанным решением правления Центрального банка процесс аннулирования лицензии ОАО «Bank BTB» и его преобразования в ООО «Небанковская кредитная организация T-Kredit» успешно завершен.

ООО «Небанковская кредитная организация T-Kredit» будет осуществлять свою деятельность по адресу: город Баку, улица Н. Рафибейли, 9.