В июле минфин Азербайджана провел 4 депозитных аукциона

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджанской Республики в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета и получения дополнительного дохода от остатка средств на казначейском счете в течение июля текущего года провело 4 депозитных аукциона, в результате которых на срочные депозиты в коммерческих банках страны был размещен остаток средств казначейского счета в общем объеме 174 миллионов манатов.

Об этом сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

Сообщается, что на первом аукционе, состоявшемся 9 июля, остаток средств казначейского счета в размере 73 миллионов манатов был размещен в 4 коммерческих банках сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 7,24%.

На очередном аукционе, проведенном 16 июля, средства в размере 40 миллионов манатов были размещены в 4 коммерческих банках сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 6,52%.

На аукционе, состоявшемся 23 июля, при участии 2 коммерческих банков остаток средств казначейского счета в размере 31 миллиона манатов был размещен на депозит сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 6,55%.

На последнем аукционе, проведенном 30 июля, при участии 3 коммерческих банков остаток средств казначейского счета в размере 30 миллионов манатов был размещен на депозит сроком на 84 дня по средневзвешенной процентной ставке 6,53%.