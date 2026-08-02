Иран заявил о готовности использовать все средства для защиты от действий США

БАКУ /Trend/ - Иран намерен использовать все имеющиеся средства для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и законных прав в ответ на угрозы и атаки со стороны США.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

В заявлении МИД высоко оценил действия вооруженных сил Ирана, отметив их решительную защиту суверенитета страны, а также почтил память военнослужащих, погибших в ходе конфликта. Ведомство вновь подтвердило приверженность Тегерана продолжению политики сопротивления до прекращения того, что было охарактеризовано как враждебные действия против Ирана.

Министерство обвинило Соединенные Штаты в невыполнении соглашения, направленного на прекращение конфликта, и заявило, что Вашингтон продолжает осуществлять морскую блокаду иранских портов и торгового судоходства, наносить удары по различным районам страны, усиливать экономическое давление и выступать с незаконными угрозами.

Согласно заявлению, вооруженные силы Ирана продолжат оборонительные операции в ответ на эти действия.

МИД также утверждает, что морская блокада, а также атаки на военные и гражданские объекты, инфраструктуру и иранских граждан нарушают пункт 4 статьи 2 Устава ООН и подпадают под определение акта агрессии, закрепленное в резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН. В Тегеране заявили, что будут реализовывать свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом.