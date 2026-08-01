Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде будет похоронен в I Аллее почетного захоронения

БАКУ /Trend Life/ – Церемония прощания с народным поэтом Нариманом Гасанзаде состоится завтра, 2 августа, в 11:00 в Международный центр мугама. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.

После церемонии прощания народный поэт будет похоронен в 13:00 в I Аллея почетного захоронения.

Нариман Алимамед оглу Гасанзаде родился 18 февраля 1931 года в поселке Пойлу Газахского района. В 1949–1953 годах обучался на филологическом факультете нынешнего Гянджинский государственный университет. В 1961 году окончил Литературный институт имени Максима Горького, а также прошел двухгодичные Высшие литературные курсы при институте.

В 1962–1965 годах Нариман Гасанзаде был аспирантом кафедры истории азербайджанской литературы Азербайджанский государственный университет, где защитил кандидатскую диссертацию на тему «Азербайджано-украинские литературные связи (1941–1945)».

В разные годы он работал в газете «Азербайджанская молодежь», журнале «Азербайджан», а также в Комитете по телевидению и радиовещанию, занимая различные должности. В 1976–1990 годах являлся главным редактором газеты «Литература и искусство», несколько лет возглавлял азербайджанское отделение Литературного фонда СССР. В 1990–1995 годах был депутатом Верховного Совета Азербайджана, в 1991–2001 годах занимал должность первого заместителя министра печати и информации. С 2004 года возглавлял правление Литературного фонда. На протяжении многих лет руководил кафедрой гуманитарных дисциплин Национальная авиационная академия.

Начав литературную деятельность в молодом возрасте, Нариман Гасанзаде приобрел широкую известность благодаря книгам, изданным в 1960–1970-х годах, среди которых «Мое сердце жаждет поэзии», «Незабываемые дни», «Ты еще вспомнишь обо мне», «Нариман», «Почему вы не сказали», «Изумрудная птица», «Хлеб тети Набат», «Моя ночь и мой день», «Ты простила» и другие.

Особое место в его творчестве занимали произведения, посвященные общественно-политическим, историческим и национальным вопросам. Сборники «Прошу у жизни еще немного времени», «Не беспокойся», «У кого есть вопрос?», «Избранные произведения», «Мой брак разрушила природа», «Всем народам», «Дар судьбы», «Нури-паша», «Мир, в который приходят и из которого уходят» и другие включают стихи, поэмы и драматические произведения в стихах, отличающиеся высокой художественной ценностью, проникнутые духом патриотизма и нравственной чистоты, обогатившие летопись азербайджанской литературы. Его произведения переведены на английский, французский, немецкий, персидский, итальянский, чешский, хинди, арабский, хорватский, русский и другие языки.

По произведениям Наримана Гасанзаде были поставлены спектакли «Пусть знает весь Восток», «Атабеки», «Поход Помпея на Кавказ», «Хлеб тети Набат» и другие, которые были тепло встречены зрителями.

Выдающийся вклад поэта в развитие азербайджанской литературы и культуры неоднократно отмечался государством. Он был удостоен почетных званий «Заслуженный деятель искусств» (1981) и «Народный поэт» (2005), орденов «Слава» (2001), «Честь» (2011), «Независимость» (2021), «Орден «Гейдар Алиев»» (2026), а также Премия Гейдара Алиева (2017). С 2002 года он являлся персональным стипендиатом Президента Азербайджана.

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