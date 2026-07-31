Счетная палата рекомендовала ГНФАР отдельно оценивать доходность инвестиций в недвижимость

БАКУ /Trend/ - Счетная палата рекомендовала Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики (ГНФАР) отдельно отслеживать показатели доходности по классам активов и оценивать фактическую экономическую эффективность инвестиций, учитывая, что доходность субпортфеля недвижимости сформировалась за счет переклассификации инфраструктурных инвестиций.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита формирования средств ГНФАР и их использования по основным направлениям.

В отчете отмечается, что существенный рост доли золотых активов в инвестиционном портфеле Фонда, сокращение доли высоколиквидных и высокорейтинговых активов в субпортфеле долговых инструментов и инструментов денежного рынка, а также необходимость оценки соответствия доходности субпортфелей прямых инвестиций и недвижимости установленному уровню риска и инвестиционным целям требуют дополнительного анализа.

В этой связи Счетная палата сочла целесообразным применять соответствующие сравнительные показатели (бенчмарки) для оценки деятельности отдельных субпортфелей и мониторинга тенденций их развития, обеспечить использование этих показателей для объективной оценки реальной доходности портфеля, поддерживать баланс между обязательствами по трансфертам в государственный бюджет и инвестиционной стратегией, а также совершенствовать механизмы управления ликвидностью.

Согласно отчету, по состоянию на 31 декабря 2025 года общая стоимость инвестиций ГНФАР в объекты недвижимости составила четыре миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона восемьсот тысяч долларов США.

В портфель недвижимости Фонда входят офисный комплекс по адресу 78 St. James's Street в лондонском районе Вест-Энд, офисно-торговый центр «Галерея Актер» в Москве, комплекс недвижимости по адресу 8 Place Vendôme в Париже и торговый центр в Токио.

Кроме того, портфель включает инвестиции через международные фонды PGIM, PAG, E-Shang Redwood, Gaw Capital, Blackstone, BlackRock, Walton Street, Ares, BentallGreenOak, Starwood, Angelo Gordon, Prologis, Brookfield, EQT, Global Infrastructure Partners (GIP) и другие, а также вложения в ООО Azerbaijan Rigs, проект компании Enfinity Global в сфере возобновляемой энергетики и ряд совместных инвестиционных проектов.

В ходе аудита установлено, что в 2025 году в результате переклассификации активов инвестиции на сумму пятьсот семьдесят один миллион сто тысяч долларов США, ранее учитывавшиеся в субпортфеле акций, были переведены в субпортфель недвижимости и выделены в отдельную категорию под названием «Инфраструктурные инвестиции».

В отчетном году доходность этих инвестиций составила 10,8 процента, что обеспечило положительную совокупную доходность субпортфеля недвижимости.

Вместе с тем Счетная палата отметила, что без учета влияния инфраструктурных инвестиций фактическая доходность субпортфеля недвижимости составила минус 0,02 процента, а доходность совместных инвестиций — минус 9,1 процента.

По итогам аудита установлено, что, несмотря на улучшение общих показателей доходности вследствие переклассификации активов, результаты деятельности существующих объектов недвижимости и сегмента совместных инвестиций, составляющих основную часть портфеля, остаются слабыми.

Согласно отчету, по состоянию на 31 декабря 2025 года доля прямых инвестиций в субпортфеле недвижимости составляла 15,3 процента. Доходность этих инвестиций без учета курсовой разницы составила 5,2 процента.