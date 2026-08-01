Морской порт Батуми увеличил грузооборот в первом полугодии 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Общий объем грузооборота Морского порта Батуми (BSP), находящегося под управлением группы Batumi Oil Terminal, которая является 100-процентной дочерней компанией казахстанского АО КазТрансОйл, в первом полугодии 2026 года составил 4,024 млн тонн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в КазТрансОйле.

По данным компании, рост объемов перевалки грузов отражает устойчивый спрос на услуги порта и эффективность мер, направленных на привлечение дополнительных грузопотоков.

«В отчетном периоде BSP также реализовал ряд инициатив, направленных на увеличение доходов. С 1 мая 2026 года вступили в силу обновленные портовые сборы, которые, как ожидается, принесут около 1 млн долларов США дополнительной выручки до конца 2026 года», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, в КазТрансОйле отметили, что с 1 января 2026 года был повышен тариф на услуги терминала по перевалке карбамида. Ожидается, что эта мера обеспечит дополнительно около 200 тыс. долларов США выручки до конца текущего года.

Казахстанская компания управляет своими активами в Грузии через ООО Batumi Oil Terminal, в состав которого входит Морской порт Батуми. Эти объекты играют важную роль в обеспечении транспортировки и экспорта казахстанских грузов по Черноморскому транспортному коридору.

Инфраструктура порта включает 11 причалов, современный морской погрузочный комплекс, 12 судов портового флота и 11 портальных кранов, что позволяет эффективно обрабатывать широкий спектр грузов.

Batumi Oil Terminal является одним из крупнейших специализированных нефтегазовых терминалов Черноморского региона. Его годовая мощность по перевалке достигает 11 млн тонн. Терминал располагает 132 резервуарами общей емкостью более 585 тыс. кубометров, шестью железнодорожными эстакадами для налива и более 86,5 км технологических трубопроводов.