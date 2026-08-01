Авиасообщение между Узбекистаном и Кыргызстаном расширяется: Aero Nomad запускает рейсы

БАКУ/ Trend/ - Кыргызская авиакомпания Aero Nomad с 23 августа запускает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Бишкек – Ташкент, расширяя авиасообщение между Кыргызстаном и Узбекистаном и становясь третьим перевозчиком на этом направлении.

Об этом сообщили в компании Uzbekistan Airports.

Авиакомпания планирует выполнять рейсы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям — на самолетах Airbus A320. Ожидается, что новый маршрут предоставит пассажирам больше вариантов перелетов и будет способствовать развитию деловых, туристических и культурных связей между двумя соседними странами Центральной Азии.

«С выходом Aero Nomad на маршрут число авиакомпаний, выполняющих рейсы между Ташкентом и Бишкеком, увеличится до трех, что расширит выбор для пассажиров и будет способствовать дальнейшему развитию воздушного сообщения между Узбекистаном и Кыргызстаном», — говорится в сообщении.

В настоящее время рейсы по маршруту Бишкек – Ташкент выполняют национальный авиаперевозчик Узбекистана Uzbekistan Airways и частная авиакомпания Centrum Air. Выход Aero Nomad на рынок, как ожидается, усилит конкуренцию и улучшит транспортную связанность между столицами на фоне растущего спроса на региональные авиаперевозки.

Кыргызский перевозчик также рассматривает возможность дальнейшего расширения своего присутствия на узбекском рынке за счет запуска регулярных рейсов из Бишкека в исторические города Самарканд и Ургенч. Хотя сроки реализации этих планов пока не объявлены, они свидетельствуют о стремлении авиакомпании укрепить свои позиции в Узбекистане и способствовать развитию туризма и деловых поездок в регионе.

Основанная в 2021 году авиакомпания Aero Nomad базируется в международном аэропорту Бишкека и выполняет как регулярные, так и чартерные рейсы, используя самолеты семейства Airbus A320.

Сообщение о запуске нового маршрута появилось на фоне дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в различных сферах, включая транспорт и логистику. В последние годы обе страны активизировали усилия по развитию региональной транспортной связанности за счет расширения сети авиарейсов, модернизации приграничной инфраструктуры и реализации новых транспортных инициатив, направленных на упрощение перевозок пассажиров и грузов. Ожидается, что запуск рейсов Aero Nomad станет дополнительным шагом к укреплению этих процессов, обеспечив более удобное авиасообщение и усилив связи между деловыми и туристическими секторами двух стран.