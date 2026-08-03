Потребительский кредит от Халг Банк на выгодных условиях

В рамках новой кампании Халг Банк предлагает клиентам воспользоваться выгодными условиями кредитования. До 30 декабря 2026 года клиенты могут оформить потребительский кредит на обновлённых условиях с более низкими процентными ставками.
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Процентная ставка
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Срок
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Потребительский кредит (без обеспечения)
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до 25 000 AZN
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12% годовых
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1-12 месяцев
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14% годовых
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13-48 месяцев
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Потребительский кредит (под поручительство)
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до 40 000 AZN
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12% годовых
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До 59 месяцев
Обязательное условие - наличие рабочего стажа не менее 6 месяцев на последнем месте, а общего трудового стажа не менее 12 месяцев. Подробная информация об условиях доступна на странице https://www.xalqbank.az/az/ferdi/kreditler/istehlak
Подать онлайн-заявку на кредит можно на сайте https://loanorder.xalqbank.az/ или обратившись в любой филиал Халг Банка. Действующие клиенты Банка также могут оформить заявку через мобильное приложение XalqOnline.
Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.