  1. Главная
  2. Экономика

Потребительский кредит от Халг Банк на выгодных условиях

Экономика Новость 3 августа 2026 11:10 (UTC +04:00)
Потребительский кредит от Халг Банк на выгодных условиях

В рамках новой кампании Халг Банк предлагает клиентам воспользоваться выгодными условиями кредитования. До 30 декабря 2026 года клиенты могут оформить потребительский кредит на обновлённых условиях с более низкими процентными ставками.

Процентная ставка

Срок

Потребительский кредит (без обеспечения)

до 25 000 AZN

12% годовых

1-12 месяцев

14% годовых

13-48 месяцев

Потребительский кредит (под поручительство)

до 40 000 AZN

12% годовых

До 59 месяцев

Обязательное условие - наличие рабочего стажа не менее 6 месяцев на последнем месте, а общего трудового стажа не менее 12 месяцев. Подробная информация об условиях доступна на странице https://www.xalqbank.az/az/ferdi/kreditler/istehlak

Подать онлайн-заявку на кредит можно на сайте https://loanorder.xalqbank.az/ или обратившись в любой филиал Халг Банка. Действующие клиенты Банка также могут оформить заявку через мобильное приложение XalqOnline.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости