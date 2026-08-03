Потребительский кредит от Халг Банк на выгодных условиях

В рамках новой кампании Халг Банк предлагает клиентам воспользоваться выгодными условиями кредитования. До 30 декабря 2026 года клиенты могут оформить потребительский кредит на обновлённых условиях с более низкими процентными ставками.

Процентная ставка Срок Потребительский кредит (без обеспечения) до 25 000 AZN 12% годовых 1-12 месяцев 14% годовых 13-48 месяцев Потребительский кредит (под поручительство) до 40 000 AZN 12% годовых До 59 месяцев

Обязательное условие - наличие рабочего стажа не менее 6 месяцев на последнем месте, а общего трудового стажа не менее 12 месяцев. Подробная информация об условиях доступна на странице https://www.xalqbank.az/az/ferdi/kreditler/istehlak

Подать онлайн-заявку на кредит можно на сайте https://loanorder.xalqbank.az/ или обратившись в любой филиал Халг Банка. Действующие клиенты Банка также могут оформить заявку через мобильное приложение XalqOnline.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.