В Баку состоялась церемония награждения ко Дню национального кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Киноцентре "Низами" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню национального кино Азербайджана, объединившее представителей государственных структур, деятелей культуры и ведущих представителей отечественной киноиндустрии. Организатором вечера выступило Агентство кино (ARKA), действующее при Министерстве культуры Азербайджана, сообщает корреспондент Trend.

Открывая мероприятие, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова и генеральный директор ARKA Рашад Азизов отметили, что азербайджанский кинематограф, который отмечает 128-летие, сегодня переживает этап активного развития. В своих выступлениях они рассказали о проводимых в отрасли реформах, достигнутых результатах, новых возможностях для кинематографистов и планах, направленных на дальнейшее укрепление национальной киноиндустрии.

Одним из ярких моментов вечера стала презентация видеоролика, в котором были подведены итоги работы ARKA за последний год. Впервые результаты деятельности агентства были представлены не только в формате отчета, но и через наглядные цифры, отражающие масштабы реализованных проектов и инициатив.

Особый интерес вызвало объявление о проведении первого Международного кинофестиваля в Лачине, который пройдет 25 августа. Гостям представили официальный проморолик будущего форума, призванного стать новой площадкой для творческого диалога и международного сотрудничества в сфере кино.

Участники мероприятия также первыми увидели трейлеры художественных и анимационных фильмов, созданных при поддержке ARKA и готовящихся к выходу в этом году.

Традиционным событием праздника стала церемония награждения представителей киноиндустрии, внесших заметный вклад в развитие азербайджанского кинематографа. Лучшие специалисты отрасли были отмечены наградами в нескольких номинациях.

Особое место в программе заняла тема культурного диалога между Азербайджаном и Вьетнамом. Представители вьетнамской делегации, прибывшей в страну в рамках "Дней Вьетнама в Азербайджане", рассказали о многолетних дружественных связях двух государств и подчеркнули выдающуюся роль азербайджанского режиссера Адждара Ибрагимова в становлении вьетнамской национальной киношколы. Эту тему продолжил директор Государственного фильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, рассказав о творческом наследии мастера и его вкладе в развитие мирового киноискусства.

Финальным аккордом вечера стали показы документального фильма, посвященного жизни и творчеству Адждара Ибрагимова, а также двух короткометражных картин, созданных при поддержке ARKA, - анимационной ленты "Под одним дождем" и художественного фильма "По ту сторону стены".

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