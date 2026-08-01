Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.
Текст письма опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
В писмье говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Швейцарской Конфедерации.
Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия во имя укрепления межгосударственных связей и сотрудничества в интересах наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания".