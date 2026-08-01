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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии

Политика Новость 1 августа 2026 11:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарии
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

В писмье говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Швейцарской Конфедерации.

Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия во имя укрепления межгосударственных связей и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания".

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