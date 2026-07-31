Завершился визит генпрокурора Грузии в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился рабочий визит в Азербайджан делегации во главе с генеральным прокурором Грузии Гиоргием Гваракидзе.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В рамках визита делегация ознакомилась с условиями работы, созданными в комплексе административных зданий Генпрокуратуры, в том числе деятельностью Научно-учебного центра и криминалистической лаборатории. Посетив мемориальную галерею, посвященную 44-дневной Отечественной войне, гости были подробно проинформированы об истории славной Победы. Также было рассказано о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях против Азербайджана, и практике их расследования.

Кроме того, делегация посетила Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, где подробно ознакомилась с практической деятельностью, осуществляемой в сфере борьбы с коррупцией, а также центром управления операциями и контактным центром «Горячая линия».

В ходе визита члены делегации ознакомились с богатым культурно-духовным наследием нашего народа, в том числе Центром Гейдара Алиева, Национальным музеем истории Азербайджана и Музеем ковра Азербайджана.